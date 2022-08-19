С момента, когда художественная анимация переместилась из бумажных набросков в область цифровых технологий, она достигла бесконечности в творческом повествовании. Полнометражные мультфильмы — отличная возможность весело провести время с детьми, увлечённо наблюдая за удивительной графикой и закрученными сюжетными линиями.
Зверополис
Джуди Хопс — главная героиня мультфильма Зверополис
собирается стать первым кроликом в полиции огромного Зверополиса.. Но она быстро понимает, как трудно следить за соблюдением закона, когда ты не самое большое животное на службе. Чтобы проявить себя на работе, она берётся за большое дело. В помощники Джуди назначают хитрого лиса Ника Уайлда, который, кажется, совсем не намерен упрощать ей работу. Но всё поменяется, когда эта странная парочка поймёт, что от их успеха зависит благополучие всех жителей Зверополиса.
Рататуй
Сюжет мультфильма Рататуй
повествует о приключениях Реми, крыса, который мечтает оставить позади дни перебирания мусора в поисках еды и стать шеф-поваром-гурманом. И он исполняет своё желание, когда встречает Лингвини, неуклюжего парня, работающего уборщиком во всемирно известном ресторане. Объединившись, Реми и Лингвини внезапно становятся кулинарной сенсацией Парижа — к большому огорчению нового шеф-повара ресторана. Но даже самые необычные обстоятельства могут привести к успеху тех, кто доверяет друг другу и по-настоящему любит своё дело.
Энканто
В заколдованном колумбийском городке Энканто на склоне холма живёт семья Мадригал. Среди этого милого ансамбля оборотней, гадалок и целителей растёт скромная девочка Мирабель — единственный член семьи, не получивший никакой уникальной способности. Хуже того, когда магия Мадригалов начинает угасать, а в их волшебном доме появляются трещины, во всех бедах обвинят Мирабель. Теперь смелой девочке предстоит спасти семью, доказав, что настоящая сила исходит не от магии, а от любви и помощи друг другу.
Вперёд
Подростки Иэн и Барли — братья-эльфы. Они хоть и живут среди циклопов и кентавров, но их мир давно модернизировался, переведя прикладную магию в статус фольклора. Лорел, мама мальчиков, в день рождения Иэна дарит ему необычный подарок. Он представляет собой заклинание, которое даёт Иэну и Барли 24 часа, которые ребята могут провести со своим отцом, умершим ещё до рождения младшего сына. Как и в любом хорошем приключении, их путешествие наполнено загадочными картами, непреодолимыми препятствиями и невообразимыми открытиями.
