До конца года две авиакомпании получат пять новых самолётов, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». 20 лет в небе: Air Astana открывает новые международные рейсы Министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев в своём telegram написал о встрече с президентом Air Astana Питером Фостером, где «выразил обеспокоенность задержками и отменами рейсов»
- Фостер рассказал, что по моему поручению до конца года ожидается получение пяти новых самолётов. Парк воздушных судов Fly Arystan пополнится двумя самолётами, Air Astana - тремя. В целом до 2025 года ожидается поступление 24 новых воздушных судов, в том числе три самолёта Boeing 787 Dreamliner, - написал Ускенбаев.
Глава МИИР «поручил ускорить поставку». Напомним, Air Astana оштрафовали на три миллиона тенге за задержку рейсов. Компания же заявляла, что причиной послужили проблемы с персоналом в аэропортах Европы.