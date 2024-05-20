

Эта акция в музеях Актобе проходит не первый год, и собирает тысячи посетителей. Двери хранилищ истории открываются вечером, ходить по их залам можно до ночи. В такие дни экспонаты будто оживают. На время актерами становятся студенты вузов, школьники и сами работники музеев. В этот раз они инсценировали погребальный обряд гуннов, изображали пещерного человека, устроили айтыс в юрте.



Еще в одном зале можно было увидеть, как работали просоводы времен Шыганака Берсиева, как получали тары – жареное просо, а из него талкан на старинных жерновах. Причем, все это можно было не просто увидеть, попробовать самим орудовать историческими инструментами. Разрешалось также сфотографироваться с героями прошлых лет, желающие могли и сами войти в образ, им давали костюмы.



Многолюдно было в «золотом» зале, где были выставлены изделия, найденные во время археологических раскопок в Актюбинской области. Самые древние датированы 3-м веком до нашей эры.

Фарида ЗАРИП