Об этом корреспонденту портала «Мой ГОРОД» рассказал директор городской многопрофильной больницы Арман КАЛИБЕКОВ. Фото из соцсетей Как сообщил директор городской многопрофильной больницы Арман КАЛИБЕКОВ, операция была достаточно сложной и длилась пять с половиной часов. - Сейчас пострадавший находится в реанимации. Его состояние оценивается как тяжелое. Он в сознании, - отметил Арман КАЛИБЕКОВ. По словам директора многопрофильной больницы, в больнице есть достаточный запас крови, поэтому пострадавшему кровь не требуется. Напомним, 17 октября в 12.40 в микрорайоне Астана при проведении строительно-монтажных работ с крыши второго этажа на железные прутья забора упал мужчина.  