В чат-канал Telegram акимата Атырауской области обратились жители дома, расположенного по адресу: Авангард, 4 мкр., дом 6. В настоящее время здесь ведутся работы по программе термомодернизации. Дело в том, что кровлю дома рабочие разобрали для ремонтно-востановительных работ. В самый разгар проливных дождей крыша до сих пор остается не перекрытой. - Крышу ещё не закрыли , так как ждут черепицу. Сегодня затопило мою квартиру, так как я живу на 5 этаже. У всех соседей на 5 этаже были испорчены квартиры.Кто будет отвечать за испорченное имущество? - жалуется одна из жительниц по имени Айнура. В ТОО"Коммунальное обслуживание сообщили, что черепицу должны доставить из Караганды, стройматериал прибудет лишь к понедельнику. - Для того чтобы узнать размеры кровли, необходимо было разобрать крышу и сделать необходимые расчеты. Подрядная организация, осуществляющая строительные работы в рамках программы "Термомодернизации", написала гарантийное письмо жильцам, чьи квартиры пострадали от дождей, что проведут все необходимые работы для устранения последствий, - сообщили в организации. Отметим, что строительно-восстановительные работы в рамках термомодернизации были проведены в домах № 8, 32, 33, 34, 73, 74 микрорайона Авангард 3, в домах № 1а, 15а, 18а, 22а микрорайона Привокзальный 3а, и в 14 доме микрорайона Авангард 3. В многоэтажках восстанавили крыши, поменяли электроводку, отремонтировали подъезды. Также строителями были проведены работы по обновлению потолков, облицовке фасадов домов, установка дверей с домофоном, пластиковых окон в подъездах и полная замена электросетей, в том числе подвальных труб отопления, системы канализации. Затопленные подвалы были осушены и очищены, в домах жителей установили теплосчетчики. - В настоящее время ведется капитальный ремонт 4 домов за счет дополнительно выделенных средств из местного бюджета и еще в 3 домах за счет возвратных средств, - сообщили в ТОО "Коммунальное обслуживание жилых домов".