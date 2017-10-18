Как рассказала мама мальчика Александра БЕРКИМБАЕВА, Рамиль родился здоровым ребенком и никто подумать не мог, что в 1,5 года им поставят страшный диагноз - рак обоих глаз. - Мы ходили в поликлинику и нам врач говорила, что очень странно, что у Рамиля правый глаз видит хуже, чем левый. Позже, когда глаз начал коситься, мы пошли в платную клинику и нам сказали, что у сына либо опухоль глаза, либо кровоизлияние от удара. Но так как нужного оборудования для более детального изучения проблемы там не было, мы отправились в Оренбург. Именно там нам и поставили диагноз - рак обоих глаз, - сообщила расстроенная мама. После Оренбургской клиники родители получили квоту на лечение в Алматы, где ребенку провели курс химиотерапии, но положительных результатов это не дало. - После Алматы мы ездили в клинику Москвы, где также прошли 4 процедуры химии. Там нам предложили удалить правый глаз, так как им ребенок перестал видеть и лечить его якобы бесполезно. Но мы отказались. Тогда то мы и нашли центр в Швейцарии, куда отправили все наши анализы и снимки. Врач прислал ответ, что не стал бы удалять глаз, пока и его можно лечить. Но стоят все эти операции 7,5 млн тенге или 20 тысяч франков. Также нам нужны деньги на перелет и проживание. Всего около 10 млн тенге, - пояснила Александра БЕРКИМБАЕВА. - В клинике нас ждут уже 1 ноября, но оплатить лечение необходимо 26 октября. По словам мамы ребенка, им удалось собрать 1500 евро и 200 тысяч тенге. В семье Рамиль единственный ребенок. Мама находится в декрете и ухаживает за сыном. Отец семейства работает, но его зарплаты не хватит, чтобы отправить супругу с сыном на лечение в Швейцарию.