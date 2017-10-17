Как сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО, 48-летний мужчина сорвался с крыши второго этажа во время строительно-монтажных работ. - Данное происшествие случилось в микрорайоне Астана, недалеко от кафе "Бавария". Мужчина по неосторожности сорвался с крыши второго этажа и упал на железные прутья забора. Он является работником фирмы ТОО "Фасад-строй", - пояснили в ДЧС ЗКО. Нужно отметить, что по мессенджеру Whats App распространено сообщение с фото. - Просим вас всех, кто сможет сдать кровь для Балмудина Кайрена, 1 группа положительная. Очень СРОЧНО! Человек находится в реанимации, сегодня во время обеда он споткнулся с крыши и упал на забор, все произошло на наших глазах. Очень жаль человека, не проходите мимо чужой беды! Спасибо заранее от тренерского состава! - говорится в сообщении. Однако в управлении здравоохранения ЗКО данную информацию не подтвердили. Пресс-секретарь облздрава пояснил, что в травмпункт не поступал человек с такими травмами.