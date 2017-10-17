- С начала года покончили жизнь самоубийством 9 подростков, в прошлом году их было 10. Выросло число попыток суицида. В этом году их уже 10, за весь прошлый год было три, - сообщила старший прокурор прокуратуры г. Уральска Алмагуль ИСМАГУЛОВА. В прокуратуре отметили, что причины, толкнувшие подростков на суицид, становятся предметом разбирательства органов здравоохранения и образования. Самые частые из них - неразделенная любовь, непонимание в семье, другие личные проблемы. Также в прокуратуре сообщили, что с начала года несовершеннолетние жители области совершили более 100 преступлений.