На кадрах видно, как мальчик идет по коридору с большим школьным рюкзаком, причем портфель настолько огромный, что школьник с трудом передвигается в помещении. Далее он выходит на улицу и под тяжестью рюкзака падает с лестницы. Судя по кадрам, история произошла в одной из школ страны: за кадром слышна речь на казахском языке. Кто является автором и героем ролика - пока неизвестно. Ранее сообщалось, что с нового 2019-2020 учебного года школьникам разрешат не носить учебники. Теперь дети смогут носить учебники в школу, либо оставить их там, используя при этом электронные версии книг.

Для этого Министерство образования и науки разработает концепцию "Легкий портфель".

- МОН дает выбор, дает возможность пользоваться электронными вариантами учебников. Здесь выбор самих родителей, какие учебники использовать, - говорил министр образования и науки Асхат Аймагамбетов.

VuNPzUMoVns

Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.