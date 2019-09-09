Пользователи социальных сетей рассылают видео с участием ученика начальных классов, который упал, когда шел по коридору одной из школ в Казахстане, передает Тengrinews.kz.
На кадрах видно, как мальчик идет по коридору с большим школьным рюкзаком, причем портфель настолько огромный, что школьник с трудом передвигается в помещении. Далее он выходит на улицу и под тяжестью рюкзака падает с лестницы.
Судя по кадрам, история произошла в одной из школ страны: за кадром слышна речь на казахском языке. Кто является автором и героем ролика - пока неизвестно.
Ранее сообщалось, что с нового 2019-2020 учебного года школьникам разрешат не носить учебники. Теперь дети смогут носить учебники в школу, либо оставить их там, используя при этом электронные версии книг.
Для этого Министерство образования и науки разработает концепцию "Легкий портфель".
- МОН дает выбор, дает возможность пользоваться электронными вариантами учебников. Здесь выбор самих родителей, какие учебники использовать, - говорил министр образования и науки Асхат Аймагамбетов.
VuNPzUMoVns
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Фото и видео взято с сайта Tengrinews.kz
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!