Родные полицейских не согласны с вынесенным приговором суда, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Родственники Руслана Есанова, бывшего замначальника ОП №4 Алматинского района Актобе и бывших оперуполномоченных Марата Темиргалиева, Дастана Ходжибаева и Асылбека Таласбаева собрались сегодня у здания областной прокуратуры. Двух полицейских приговорили к 5 годам лишения свободы, еще двух – к 4 годам. Из материалов дела стало известно, что они избивали, душили пакетом освободившегося из спецприемника мужчину, арестованного на 8 суток, требуя, чтобы он сознался в кражах. Тот позже написал заявление на полицейских, на них возбудили дело. 6 сентября их взяли под стражу в зале суда. А 9 сентября родственники осуждённых собрались у здания областной прокуратуры, требуя встречи с прокурором области. Они считают, что дело сфабриковано, в основу дела легли голословные обвинения потерпевшего. Собравшимся объяснили, что приговор в законную силу не вступил, и посоветовали обратиться с апелляционной жалобой в суд. Напомним, приговор 4 сотрудникам отдела полиции Руслану Есанову, Марату Темиргалиеву, Дастану Ходжибаеву и Асылбеку Таласбаеву вынесли 6 сентября. Их обвинили в совершении уголовного преступления, предусмотренного статье 146 УК РК "Умышленном причинение физических и психических страданий, совершенное следователем в группе лиц по предварительному сговору, с целью получить от пытаемого признания". rc1o1tRYNf0   Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Азамат АКЫЛ Видео взято из мессенджера WhatsApp