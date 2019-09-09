Фуры из Узбекистана забросала камнями группа неизвестных на трассе в Атырауской области

Об этом стало известно на странице пользователя Нурилло Нуритдинова в соцсети Facebook, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Он опубликовал видео - там видно, что есть повреждения большегрузных авто. Атырауская полиция уже прокомментировала инцидент: всё произошло недалеко от государственной границы Казахстана и России. Курмангазинский райотдел полиции начал досудебное расследование по статье «Хулиганство». О том, кто зачинщик беспорядков, пока не сообщается. Лина ОЙЛОВА