Фото из архива "МГ" Сенаторы приняли Экологический кодекс и внесли изменения в сопутствующий законопроект, предусматривающий усилиение ответсвенности за незаконную вырубку деревьев. По инициативе депутатов верхней палаты парламента штраф за незаконную вырубку деревьев повышается в пять раз, а если причинённый ущерб превысит 100 МРП (277 800 тенге. – Авт.), то последует уже уголовная ответственность. - В соответствии с поручением главы государства будет ужесточена ответственность за незаконную вырубку деревьев. Сенаторы проработали соответсвующие нормы и внесли в законопроект. Размер административного штрафа за вырубку деревьев будет увеличен в пять раз. В случае повторного правонарушения или вырубки деревьев на особо охраняемых природных территориях крупные предприятия будут оштрафованы на сумму до 1500 МРП, это примерно 4 млн 375 тыс тенге, – сказал председатель сената Маулен Ашимбаев. Всего депутаты рассмотрели три сопутствующих законопроекта по вопросам экологии. Законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросу экологии" направлен на укрепление законности и правопорядка при использовании зелёных насаждений. - Необходимость стратегической экологической оценки воздействия программ развития территорий на окружающую среду позволит оценить потенциальный экологический ущерб от планируемой деятельности, разработать меры для минимизации данного ущерба, предложить альтернативные проекты с меньшей экологической нагрузкой на окружающую среду, – сказала сенатор Ольга Булавкина. По словам министра экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзума Мирзагалиева, в уголовном законодательстве, как и в законодательстве об административных правонарушениях пересмотрена степень тяжести правонарушения за уклонение от проведения ремедиации (восстановления территорий) и за ненадлежащее проведение ремедиации. Он отмеил, что ужесточена ответственность за совершение такого правонарушения. Кроме того, введено новое понятие "крупного ущерба" при рассмотрении правонарушений в сфере экологии. Проект закона об административных правонарушениях по вопросам экологии предусмаривает: - увеличение сроков давности для привлечения к административной ответственности и увеличение срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному взысканию, для субъектов крупного предпринимательства (с 1 до 3 лет); - приостановление или запрещение деятельности (операции по недропользованию) за нарушение порядка; - ликвидации и консервации объектов пользования недрами; - исключение норм о нарушениях законодательства об экологическом аудите. Дополненные сенаторами сопутствующие законопроекты вернули в мажилис. Принятый сенаторами новый Экологический кодекс предусматривает усиление ответственности промышленных предприятий за загрязнение окружающей среды. Теперь они будут полностью компенсировать нанесённый экологический ущерб, а так же должны внедрять передовые технологии для снижения эмиссий.