По данным службы спасения, на территории области ожидается гроза и ветер с порывами до 15-20 метров в секунду. По данным РГП "Казгидромет", 20 июня в Уральске ожидается переменная облачность, температура воздуха днем составит +33 градуса, ночью +14. В Атырау переменная облачность, днем +36 градусов, ночью +24. В Актау без осадков, днем +38 градусов, ночью +28. 30 градусов жары ожидается днем в Актобе. Ночью столбики термометров опустятся до +13 градусов.