Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг ЗКО, по постановлению главного государственного санитарного врача Теректинского района, в целях недопущения распространения заболеваемости коронавирусной инфекцией среди населения была приостановлена деятельность всех детских дошкольных организаций в селе Подстепное. Стоит отметить, что также для отдыхающих было закрыто озеро Шалкар, которое расположено вблизи села Сарыомир, с 17 по 30 июня. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.