По данным «Казгидромета», днём 14 августа на юге ЗКО ожидается очень сильная жара до 40 градусов. Похолодание ожидается в ЗКО Обширный Северо-Западный антициклон обусловит погоду без осадков и постепенное понижение температурного фона.
  • В Уральске синоптики прогнозируют грозу. В дневное время температура воздуха составит +32..+34 градусов, ночью похолодает до +14..+16. Ветер юго-западный до 14 метров в секунду.
  • В Атырау будет переменная облачность. Днём будет +37..+39 градусов, ночью +23..+25 градусов. Ветер юго-западный до 10 метров в секунду.
  • В Актобе - переменная облачность. Днём ожидается до +32..+34 градусов. Ночью похолодает до +13..+15 градусов. Ветер юго-западный до 12 метров в секунду.
  • В Актау будет ясно. Днём столбики термометра покажут +35..+37 градусов, ночью опустятся до +24..+26 градусов. Ветер юго-западный до 14 метров в секунду.
