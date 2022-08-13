Фото: ДП ЗКО Авария произошла в 22:38 двенадцатого августа на трассе Атырау - Уральск, сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО. 62-летний мужчина перебегал проезжую часть в неустановленном месте и попал под колёса Lada Priora. Пешеход на скончался на месте ДТП, не приходя в сознание. Ведётся досудебное расследование по статье «Нарушение ПДД, повлёкшее по неосторожности смерть человека».