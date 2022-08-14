Она купалась в необорудованном для плавания месте, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Девочка утонула в Атырауской области Фото: ДЧС Атырауской области В пресс-службе ДЧС Атырауской области сообщили, что 13 августа в 13:50 девочка 2011 года рождения утонула в реке Шароновка на окраине села Хиуаз в Курмангазинском районе. Её поиски вели с 15:40 более 25 человек. В 23 часа их приостановили до утра. 14 августа в 8:45 часов местные жители обнаружили и извлекли из воды тело девочки. Несколько дней назад в регионе утонул мужчина. Он плавал в необорудованном месте на реке Урал. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.