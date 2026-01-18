19 января на территории Западного Казахстана осадков не ожидается.

По данным world-weather.ru, 19 января в Уральске ожидается морозная погода без осадков. Днём столбики термометров покажут -10 градусов, ночью температура воздуха понизится до -15 градусов.

В Атырау будет ясно, без осадков. Днём -14 градусов, ночью -15 градусов.

В Актобе преимущественно облачно и пасмурно, осадков не ожидается. Днём столбики термометров покажут -16 градусов, ночью -17 градусов.

В Актау по прогнозам синоптиков будет солнечно и без осадков. Днём температура воздуха поднимется до -10 градусов, ночью опустится до -11 градусов.