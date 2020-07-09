Иллюстративное фото из архива "МГ" Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в телевизионном обращении заявил о системных ошибках бывшего руководства министерства здравоохранения во время пандемии COVID-19.

- С самого начала пандемии мы сразу же приняли решительные и жёсткие меры, чтобы ограничить её распространение в нашей стране. Это позволило нам спасти многие жизни. Но, к сожалению, из-за массового несоблюдения карантинных мер, системных ошибок бывшего руководства минздрава, нерасторопности акимов мы имеем дело фактически со второй волной коронавируса вкупе с резким ростом заболевания пневмонией, – заявил глава государства.

Токаев отметил, что система здравоохранения оказалась не готова к эпидемии.