В первую очередь причиной стала неправильная сумма пенсионных накоплений, которую запрашивал заявитель. В частности, она превышала достаточную для снятия. Напомним, что доступную сумму накоплений нужно проверить самостоятельно.

В заявке была указана запрашиваемая к изъятию сумма без учета порога минимальной достаточности. То есть заявитель указал всю сумму имеющихся на индивидуальном пенсионном счете накоплений.

Также были поданы заявки от лиц, у которых вообще нет индивидуальных пенсионных счетов в ЕНПФ и, соответственно, пенсионных накоплений. Также были отклонены заявки, которые были поданы повторно от одного заявителя и на такую же сумму.

Еще одной причиной отказа стала неправильно указанная для изъятия сумма при выборе способа оплаты индивидуального подоходного налога (ИПН). То есть, если вкладчик хочет оплатить ИПН сразу, то он должен указать сумму за вычетом 10% налога. А если хочет воспользоваться отсрочкой, то полную сумму изъятия.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Прием заявок на снятие части пенсионных накоплений для решения жилищных вопросов стартовал 23 января. Согласно правилам использования пенсионных денег уполномоченный оператор через два дня после одобрения заявки должен отправить ее в Единый накопительный пенсионный фонд. Таким образом, первый день приема заявок в ЕНПФ был 25 января 2021 года. Сколько денег получат первые заявители По сообщению пресс-службы Фонда, от уполномоченного оператора в этот день поступило 10 292 заявки на общую сумму более 114,6 миллиарда тенге. После их рассмотрения было одобрено 8 460 заявок. После успешной проверки заявки ЕНПФ должен в течение 5 рабочих дней с даты ее поступления перевести деньги на специальный счет вкладчика. Казахстанцам, подавшим заявки в первый день, будет переведено около 49,2 миллиарда тенге. Средняя сумма одного перевода составит 5,8 миллиона тенге.До ЕНПФ дошли далеко не все заявки, некоторые из них блокировались еще на этапе подачи. Причинами были неправильно введенные суммы, отсутствие специального счета и другие технические проблемы. Еще 1 832 заявки, поданные казахстанцами в первый день запуска сервиса, были отклонены уже после перехода от уполномоченного оператора в ЕНПФ. Как отмечают в Фонде, некоторые заявки не соответствовали требованиям по следующим основным причинам:ЕНПФ рекомендует проверять сумму пенсионных накоплений непосредственно перед подачей заявки на получение единовременных пенсионных выплат. На данный момент в выписке можно увидеть, какой у вкладчика порог минимальной достаточности, сколько денег доступны для изъятия, в том числе с учетом подоходного налога и без него. Эта информация предоставляется только самому вкладчику с целью обеспечения тайны пенсионных накоплений. А ЕНПФ может проверить достаточность суммы только после подачи заявки и подписания заявителем разрешения на сбор информации. Напомним, что при наличии у вкладчика в ЕНПФ суммы, превышающей порог достаточности, заявка на ее использование может быть подана неограниченное количество раз. Если по какой-либо причине вкладчику было отказано в удовлетворении заявки на получение единовременной пенсионной выплаты, то, устранив причину отказа, можно подать заявку уполномоченному оператору повторно. В случае, если вкладчик хочет использовать свои накопления на разные цели, то можно подать отдельные заявки в пределах доступной для изъятия суммы.