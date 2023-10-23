Сколько дней отдохнут школьники на осенних каникулах

В казахстанских школах завершается первая четверть. Осенние каникулы продлятся семь дней – с 30 октября по 5 ноября 2023 года включительно.

Министерство просвещения в целях эффективного проведения и личностного развития в период осенних каникул и досуга школьников предлагает план мероприятий в рамках «Единой программы воспитания», говорится на сайте ведомства.

В план мероприятий входит:

- организация информационно-познавательных занятий по содержанию научно-проектных работ совместно с учащимися старших классов и родителями, встреча с преподавателями ВУЗ-ов, проведение интервью о научных проектах;

- в рамках реализации проекта «Детская библиотека» встреча с читателями и обсуждение прочитанной литературы;

- проведение родительских собраний на тему «Семейные традиции», беседы о семейных традициях совместно с «педагог - ребенок - родитель»;

- в честь 930-летия со дня рождения Кожа Ахмета Яссауи написание эссе, проектных работ среди учащихся на тему «Учение мудрости Кожа Ахмета Яссауи»;

- проведение конкурса эссе среди учащихся на тему «Высоконравственная жизнь», отмечая самые лучшие работы детей;

- совместно с родителями и учащимися проведение мероприятий по здоровому образу жизни на тему «6 условий здоровья – чистый воздух, правильное питание, движение, спокойный сон, хорошее настроение, без депрессии»;

- организация конкурса «Жас ақындар айтысы» на тему «Честь - отцу, уважение матери», награждение победителей.

При этом в министерстве отметили, что данные мероприятия направляются в организации образования в качестве методических рекомендаций.