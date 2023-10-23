21 октября 17-летняя студентка первого курса выпрыгнула из окна восьмого этажа, сообщает департамент полиции ЗКО.
— Ее госпитализировали в Областную многопрофильную больницу. Ведется досудебное расследование по статье 105 УК РК "Доведение до самоубийства". Причины и обстоятельства происшествия выясняются, — пояснили в ведомстве.
В управлении здравоохранения ЗКО дополнили, что сейчас девушка находится в реанимации под наблюдением детского нейрохирурга, травматолога и хирурга. Состояние - тяжелое.