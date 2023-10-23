В ЗКО это уже второй случай рождения тройни с начала этого года, сообщает пресс-службы управления здравоохранения.

На прошлой неделе в областном перинатальном центре 36-летняя жительница Шынгырлауского района родила трех девочек. Вес Жулдыз составил 2260 граммов, Айым - 2700 граммов, а Ансаган появилась на свет с весом 1950 граммов. В настоящее время мама и малышки чувствуют себя хорошо.

К слову, супруги Бахытжан и Жанар воспитывают четверых старших детей. Счастливую семью с пополнением поздравило руководство управления здравоохранения и представители акимата Шынгырлауского района.