17,5 тысяч жителей ЗКО стоят на учёте в качестве безработных, сообщили в управлении координации занятости и социальных программ.

Рассчитывать на социальную выплату по случаю потери работы могут только участники системы обязательного социального страхования. Выплата осуществляется за счёт средств государственного фонда соцстрахования в размере до 45% от потерянного дохода.

— Для получения выплаты необходимо зарегистрироваться в качестве безработного в карьерном центре по месту жительства, через eGov или Enbek.kz. И подать заявку на выплату. Исключение составляют студенты, они зарегистрироваться как безработные не могут, — сообщили в ведомстве.

Также безработным предлагают программа краткосрочного профессионального обучения. Срок участия — не более шести месяцев. После обучения участник проекта трудоустраивается. Проходящих обучение обеспечивают стипендией, материальной помощью на проезд, проживание и прохождение медицинского осмотра.