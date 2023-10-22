По данным «Казгидромета», 23 октября на большей части западного Казахстана ожидается переменная облачность.
- В Уральске ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +8..+10 градусов, ночью похолодает до 0..-2 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
- В Атырау будет переменная облачность. Днём будет +10..+12 градусов, ночью 0..-2 градусов. Ветер до 12 метров в секунду.
- В Актобе прогнозируют облачная погода без осадков. Днём ожидается до +5..+7 градусов. Ночью похолодает до -2..-4 градусов. Ветер до 10 метров в секунду.
- В Актау — переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +12..+14 градусов, ночью опустятся до +2..+4 градусов. Ветер до 12 метров в секунду.
- В Алматы ожидается дождь. В дневное время температура воздуха составит +13..+15 градусов, ночью похолодает до +8..+10 градусов. Ветер до 8 метров в секунду.