Двое детей погибли после травли клопов в Актау: ещё один ребёнок с матерью в реанимации

У жильцов дома удалось выяснить, что хозяйка одной из квартир 20 октября якобы проводила травлю клопов, передает Lada.kz. В специализированную службу она не обращалась. Средства для дезинсекции она якобы приобрела в Алматы. Соседи, как оказалось, не были оповещены об этом, как и ПКСК «Галия», находящийся в этом же доме. На следующее утро скончались двое малолетних детей из квартиры этажом выше. Фельдшерам их спасти не удалось. В детскую больницу из этой же семьи попали ещё двое несовершеннолетних детей.

Подробности несчастного случая рассказала младшая сестра пострадавшей Нурсауле.

-После травли клопов владелица квартиры на восьмом этаже закрыла дверь и ушла. Она ещё попросила свою соседку по площадке, чтобы та никому не говорила. Могла бы предупредить. Неужели, не стали уроком трагедии с той же дезинсекцией во 2 микрорайоне, в селе Мангистау? – со слезами говорит Нурсауле.

Сестра Нурсауле в настоящее время находится в реанимации с младшим сыном. Старшей дочери стало немного лучше, но она по-прежнему в детской больнице.

Погибшие дети 10 месяцев и 2,5 года в морге. По словам женщины, хозяйка квартиры, якобы, устроившая травлю клопов, на данный момент на допросе в полиции.

В областной детской больнице сообщили, что состояние мальчика крайне тяжёлое.

Лечение проводится в полном объёме. Второй ребёнок в отделении в стабильно тяжёлом состоянии.

По информации департамента полиции региона, 21 октября в 08:50 на пульт дежурного 102 поступил вызов в один из домов 7 микрорайона.

На вызов выехала следственно-оперативная группа. В ходе выяснения обстоятельств в квартире были обнаружены тела несовершеннолетних детей 2021 и 2022 года рождения. Также пять человек были доставлены в больницу.

Как выяснилось, владелица квартиры этажом ниже потравила свою квартиру от клопов.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР ДП Мангистауской области по части 3 статьи 304 УК РК (Нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Наказание предусматривает лишение свободы на срок от пяти до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трёх лет или без такового.

Назначена экспертиза.