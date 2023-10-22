Эпидемиологическая ситуация по кори в ЗКО характеризуется, как неблагополучная, сообщил главный санврач региона Мухамгали Арыспаев. По состоянию на 17 октября, корь подтвердилась у 72 пациентов. В 17% случаев заболевшими являются младенцы до года. 49,2% — дети от года до 14 лет. — Среди заболевших 63,3% не привиты против кори по причине отказов от вакцинации, медицинских отводов, недостижения возраста для плановой вакцинации. 43,6% заражённых — неорганизованные дети, в 4,2% — дети дошкольных учреждений, в 16,9% — школьники, в 1,4% — студенты, — отметил Арыспаев. Чаще всего корь регистрируют в Уральске. В 43% случаев заболевшие заразились от членов семей.