В отделе по делам обороны Бурлинского района развернулась масштабная кампания призыва на военную службу. Семерых молодых человек уже отправили на срочную службу.

— Перед началом призыва тщательно изучают и отбирают призывников. Процесс начинается с объезда сельских округов, где приглашают будущих рекрутеров и их родителей на беседу. В ходе этих встреч оценивают моральные качества и состояние здоровья будущих военнослужащих, — рассказали в акимате Бурлинского района.

Важным инструментом в этой работе стали медиа-каналы. Тем не менее, можно отметить, что среди молодёжи в Бурлинском районе прослеживается относительно невысокий интерес к военной службе.

Несмотря на это, ещё есть молодые люди, которые приходят добровольно с желанием отдать долг Родине.

Три призывника из Бурлинского района решили остаться служить по контракту, а ещё один только собирает необходимые документы.

Весной 2023 года из Бурлинского района отправили на военную службу 47 молодых людей.