Сколько жителей ЗКО вакцинировались против гриппа

С начала октября в ЗКО зарегистрировано более 13 тысяч случаев ОРВИ. Грипп пока не выявили, сообщил главный санитарный врач региона Мухамгали Арыспаев.

Среди заболевших ОРВИ, 65,5% — дети до 14 лет. В 164 случаях — младенцы до года. И ОРВИ выявили у 29 беременных женщин.

— Сезонные эпидемии гриппа могут вызвать значительную заболеваемость, госпитализацию и смертность. Вакцинация против гриппа является проверенной безопасной и эффективной мерой предотвращения заражения и серьёзных последствий, — подчеркнул Мухамгали Арыспаев.

С первого октября во всех медицинских учреждениях ЗКО началась кампания по вакцинации против гриппа. Для этого закупили 138 тысяч доз вакцины «Гриппол+».

Кто может привиться бесплатно:

медицинские работники;

беременные женщины;

дети, состоящие на диспансерном учёте в медицинской организации;

воспитанники детских домов и домов ребёнка;

контингент домов престарелых;

лица, имеющие высокий риск инфицирования по эпидемиологическим показаниям.

По состоянию на 17 октября, вакцинацию прошли почти 69 тысяч человек.