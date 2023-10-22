С начала октября в ЗКО зарегистрировано более 13 тысяч случаев ОРВИ. Грипп пока не выявили, сообщил главный санитарный врач региона Мухамгали Арыспаев.
Среди заболевших ОРВИ, 65,5% — дети до 14 лет. В 164 случаях — младенцы до года. И ОРВИ выявили у 29 беременных женщин.
— Сезонные эпидемии гриппа могут вызвать значительную заболеваемость, госпитализацию и смертность. Вакцинация против гриппа является проверенной безопасной и эффективной мерой предотвращения заражения и серьёзных последствий, — подчеркнул Мухамгали Арыспаев.
С первого октября во всех медицинских учреждениях ЗКО началась кампания по вакцинации против гриппа. Для этого закупили 138 тысяч доз вакцины «Гриппол+».
Кто может привиться бесплатно:
- медицинские работники;
- беременные женщины;
- дети, состоящие на диспансерном учёте в медицинской организации;
- воспитанники детских домов и домов ребёнка;
- контингент домов престарелых;
- лица, имеющие высокий риск инфицирования по эпидемиологическим показаниям.
По состоянию на 17 октября, вакцинацию прошли почти 69 тысяч человек.