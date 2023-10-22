С 2018 года в районе работает социальный проект по оказанию специальных услуг жертвам бытового насилия». Об этом рассказал заместитель акима Бурлинского района Алтай Тукжанов.

В 2018-2019 годах социальный проект проводил общественный фонд «Ықылас», в 2020-2022 годы — НПО «ЖасДарын», с 2023 года проект реализует ОО «Центр реабилитации лиц с ограниченными физическими возможностями «Малика».

Кроме этого, в районе открыт центр оказания услуг жертвам бытового насилия, рассчитанный на девять человек.

С 2018 по 2022 годы специальные социальные услуги получили 147 человек, в том числе 49 женщин, 12 мужчин, 86 детей. С начала 2023 года в центр приняли 32 человека. Среди них 12 женщин и 20 детей.

— Для получателей услуг в центре созданы бытовые условия для проживания и самообслуживания (стирка, сушка, глажка, мытьё посуды, уборка помещения). При поступлении в центр получателей обеспечивают постельными принадлежностями, одеждой, предметами первой необходимости. Дети принимают вместе с мамой, — сообщили в районном акимате.

В центре работают квалифицированные специалисты, среди которых психолог, юрист, социальный педагог, социальный работник. Получатели услуг могут находиться в центре в течение шести месяцев. При необходимости продлить пребывание можно до трёх месяцев.