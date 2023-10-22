Два человека остаются в реанимации после пожара в кафе Уральска

Пожар произошел 21 октября около 22:00 в банкетном зале “Арбат” по улице Монкеулы поселка Зачаганск. На кухне заведения горели кухонная техника и бензиновый генератор.

В результате пожара пострадали пять человек, они доставлены в больницу. По данным пресс-службы управления здравоохранения, в детскую областную многопрофильную больницу доставили троих 17-летних подростков, у которых были признаки отравления угарным газом легкой степени. Их осмотрели врачи и отправили на амбулаторное лечение.

Еще двое мужчин 25 и 46 лет находятся в реанимации городской многопрофильной больницы. Они находятся в тяжелом состоянии.