К счастью, никто из сотрудников не пострадал.

7 января на реке Урал во время рейда по борьбе с браконьерством произошёл инцидент с участием сотрудников Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства, сообщает azh.kz.

В момент происшествия инспекторы находились на задании. Благодаря тому, что они были в спасательных жилетах, им удалось самостоятельно выбраться на безопасное место. Пострадавших нет, угрозы для жизни и здоровья сотрудников тоже нет.

О случившемся сообщили в соответствующие службы. Квадроцикл извлекли из воды.

В инспекции сообщили, что обстоятельства происшествия устанавливаются, по итогам проверки будут приняты меры в рамках действующего законодательства.