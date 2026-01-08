За тарелками с горячей едой не просто ужин для бездомных, за ними жизни, которые пошли не по плану: потери, ошибки, предательства и обстоятельства, сломавшие привычный уклад.

В этом материале — честные истории людей, оказавшихся на улице, и напоминание о том, как тонка грань между «обычной жизнью» и полной потерей дома.

53-летняя бездомная Ольга Усалина рассказала, что в 2011 году у неё сгорел дом — единственное жильё, которое у неё было. В том же году погибла её мать. С тех пор женщина живёт на улице.

Некоторое время Ольга подрабатывала поваром на чабанских точках, однако сейчас состояние здоровья не позволяет ей работать — у неё сломан позвоночник. Документов у женщины нет: по её словам, их украли.

— У меня есть сын. Он работает в шиномонтажке и там же живёт. У него сегодня день рождения — я подарила ему две тысячи тенге, — рассказывает Ольга. — Немного выпила, были похороны у знакомого. Сейчас зарабатываю тем, что стою у церкви. В обед нас там подкармливают. Ночью прихожу в ночлежку — переночевать, помыться и поужинать. А утром снова выходим и скитаемся. Младший брат живёт так же, как и я.

Ольга признаётся, что больше всего мечтает о здоровье — своём и сына, а также о крыше над головой.

— Если бы было тёплое жильё, я бы навсегда отказалась от алкоголя, — говорит она.

Родители Ольги работали на мясокомбинате. По её словам, семья была обычной, спокойное и счастливое детство.

— Люди в Уральске хорошие, добрые. Живу как могу. За собой ухаживаю, шампунь покупаю сама, — добавляет женщина.

Другой постоялец ночлежки — Бухара Илькеев — не употребляет алкоголь и не курит, но также не имеет собственного жилья. У него есть брат и сёстры, однако возвращаться к ним он не хочет.

— Сейчас живу в Центре адаптации. Документы потерял, занимаюсь их восстановлением. Скоро выйду на пенсию. Своего угла нет. Подрабатываю в магазине, так и живу, — рассказал мужчина.

Бездомным Уральска помогает проект помощи «Буфет на колёсах», который работает в городе с 2009–2010 годов. Он появился по инициативе руководителя — Алтынай Искалиевой — в период, когда зима выдалась особенно суровой, а людей, оставшихся без жилья, было значительно больше, чем сейчас. Тогда проект существовал исключительно на спонсорские средства и работал только в холодное время года.

В первые годы бездомных кормили один раз в день — по утрам. В городе действовало шесть–семь точек раздачи еды. Люди ждали волонтёров заранее и собирались большими группами.

Через два года проект получил поддержку государства — его включили в систему социального заказа отдела занятости и социальных программ. Исполнителем стало общественное объединение «Центр семьи «Ак Отау», которое и сегодня участвует в конкурсах на реализацию проекта. Возглавляет его общественный деятель Алтынай Искалиева.

Как правило, в госзакупках участвуют две–три НПО. Иногда организация проигрывает конкурс из-за демпинга, но чаще всего выигрывает.

— Сумма финансирования небольшая — около двух миллионов тенге в год. Этих денег хватает в основном на транспорт и организационные расходы. Продукты часто приносят обычные горожане: кто-то отдаёт крупу, муку, макароны, масло или оставшиеся после семейных мероприятий продукты. Благодаря такой помощи серьёзных проблем с продовольствием нет. Команда проекта состоит из трёх человек. Зарплату они не получают и фактически работают как волонтёры. На машине они объезжают места, где чаще всего находятся бездомные, закупают продукты, готовят и развозят готовую еду, — рассказывает Алтынай Искалиева.

По технической спецификации в 2025 году необходимо было выдать 2040 порций, но фактически раздают больше. Минимум — 23 порции в каждый будний день. Еду готовят дома, в обычных домашних условиях, как для большой семьи. В меню — каши (рисовая, пшённая, гречневая), макароны с обжаренным луком и специями, хлеб, горячий сладкий чай. В последнее время стали добавлять варёные яйца, куриные окорочка или тушёнку. Иногда еду заказывают в столовых, но это обходится дорого.

Жалоб на качество питания не было. Сейчас бездомных кормят в основном вечером — по просьбе самих обитателей ночлежки. По их словам, засыпать на сытый желудок легче. Основная точка — ночлежка, но по пути команда заезжает и в другие районы. Если люди не приходят в назначенное место, еду оставляют в ночлежке.

— По сравнению с прошлыми годами бездомных стало меньше. Кто-то умер, кто-то устроился на сезонную работу, кто-то находится в Центре адаптации. Но проблема не исчезла. Люди, оказавшиеся без жилья и поддержки, были и будут всегда, — отмечает руководитель «Центр семьи «Ак Отау».

Документы и справки от получателей помощи не требуют — тех, кто действительно нуждается, видно сразу. Общение простое и человеческое: люди благодарят, делятся историями, просят одежду, советуются. В Центре адаптации с ними работают психологи, но путь к изменениям для многих оказывается слишком сложным.

— Чтобы помощь была действительно эффективной, каждому бездомному нужен наставник — человек, который сопровождал бы его постоянно. Без этого всё часто возвращается на круги своя. Государству стоит менять сам подход к проблеме бездомности: создавать комплексные учреждения с проживанием, работой, медицинской и психологической помощью. Не в формате тюрьмы, а как закрытую систему поддержки и ответственности, — говорит Алтынай Искалиева.

Несмотря на усталость и тяжёлые условия работы, проект продолжается. Его участники признаются: сначала каждая встреча с бездомными давалась тяжело, но со временем приходит понимание — это не просто раздача еды, а напоминание о том, насколько человек уязвим перед обстоятельствами.

— По отношению государства к самым обездоленным судят о его цивилизованности. Такие программы нужны, даже если они не дают быстрых результатов, — считает Алтынай Искалиева. — Отношение к бездомным должно быть человечным, уважительным и без осуждения. Это люди, оказавшиеся в трудной ситуации, и их положение часто связано не с ленью, а с жизненными обстоятельствами: потеря жилья, болезни, проблемы в семье или с работой.

Из своей практики, Алтынай Искалиева отмечает, что были случаи, когда люди выбирались из сложной ситуации, переставали пить и начинали вести обычный образ жизни. Но это даётся только единицам.

В праздники о бездомных стараются не забывать. На День Независимости для них традиционно организуют праздничный ужин — в этом году горячий бешбармак также заказали в столовой. А на Новый год людям, живущим без дома, раздали 30 новогодних подарков. Простые, но искренние знаки внимания вызвали неподдельную радость — бездомные радовались им как дети.