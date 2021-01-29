Иллюстративное фото из архива "МГ" Свои советы желающим купить жилье на снятые пенсионные накопления "Отбасы банк" опубликовал в Instagram. Специалисты банка рекомендуют: • оформлять сделку и вносить задаток только после получения единовременных пенсионных выплат на специальный счет; • в день оформления договора купли-продажи показать нотариусу выписку со спецсчета. Выписку можно оформить в приложении "ЖССБ 24" с указанием даты и времени. При оформлении договоров купли-продажи с использованием пенсионных выплат нотариусы Казахстана будут указывать, что часть суммы поступит на счет продавца из единовременных пенсионных выплат со специального счета; • назначать подписание сделки с продавцом только после поступления денег на специальные счета. "После поступления средств из ЕНПФ на счет у вас будет 45 рабочих дней для поиска жилья, заключения сделки и вложения сканированного договора купли-продажи на платформу www.enpf-otbasy.kz. "Отбасы банк" проверяет предоставленные получателем документы по целевому назначению ЕПВ в течение 10 рабочих дней и перечисляет ЕПВ по их целевому назначению. Также ограничение на отчуждение 5 лет не действует при выборе цели "Полный выкуп", то есть в дальнейшем вы сможете без ограничений распоряжаться купленным жильем. Напоминаем, что все расчеты по использованию ЕПВ осуществляются только в безналичной форме", - говорится в сообщении.