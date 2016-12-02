Об этом сообщили в детской многопрофильной больнице Уральска, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" По словам комбустиолога детской многопрофильной больницы Гульнар ЕЛЯЕВОЙ, на сегодняшний день девочка переведена с реанимации в палату. - Состояние оцениваем как средней тяжести. Лечение продолжаем. Перевязки делаем каждый день. Подключены антибиотики, обезболивание уже не проводим. На счет выписки говорить еще рано. Но прогноз благоприятный, - рассказала Гульнар ЕЛЯЕВА. Напомним, несчастный случай произошел в начале ноября. Мама с полуторагодовалым ребенком выехала из Уральска в район на свадьбу. Малыш обварился кипятком, обожжено 50% тела ребенка. Кристина КОБИНА  