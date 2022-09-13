– Сегодня в третий раз едем собирать рыбу из котлована. Мы все радуемся, что у нас дороги строят, но оказывается для строительства каждый КамАЗ берет по 10 кубов воды с этого водоема, в день я не знаю сколько берут. В итоге воды стало меньше, и рыба, которую мы ловим начинает дохнуть. Мы вылавливаем ее и отпускаем в эту речку. Пусть караси мелкие, но пусть они будут, - говорит сельчанин на видео.

– Местный пастух увидел задыхающуюся рыбу и сообщил нам. Мы вчера где-то 150 килограммов мальков собрали и перекинули в речку. Они задыхались в мелеющем водохранилище, это обычные караси. Три года назад мы сами их запустили туда, договорились с ЗКАТУ имени Жангир хана и они дали нам две тонны мальков. На этом месте собралась талая вода, а осенью вода стала уходить и они начали задыхаться. Пастух вовремя увидел, основную массу рыбы удалось спасти. Хочу выразить огромную благодарность сельчанам за неравнодушие, - рассказал Мейрамбек Жаксыбеков.

Скриншот с видео Читатели "МГ" прислали в редакцию видео, на котором несколько человек отпускают в водоем рыбу. По их словам, караси задыхались в обмелевшем водоеме, и они решили вручную поймать их и выпустить в другой водоем.Оказалось, что видео было снято в Приреченском сельком округе Теректинского района. Аким села Мейрамбек Жаксыбеков подтвердил, что действительно такой случай был.Он так же подчеркнул, что в этом году воды было много и плотину прорвало, после чего утекло много воды.