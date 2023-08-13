13 августа в 16:47 на пульт спасателей поступило сообщение о том, что три человека тонут в реке Урал по улице Жагалау.

Тонущими оказались 49-летний мужчина и двое подростков 12 и 17 лет. Спасателям удалось вытащить из воды взрослого и 12-летнего ребенка, а тело 17-летнего подростка обнаружили и извлекли из воды спустя четыре часа поисков. Погибшим оказался сын спасенного ранее мужчины.

В ДЧС ЗКО позже сообщили, что 49-летний мужчина в момент спасения находился без сознания. Спасатели провели сердечно-легочную реанимацию и передали сотрудникам скорой помощи. Однако, к сожалению, не смотря на реанимационные мероприятия, мужчина не приходя в сознание скончался.