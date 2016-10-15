Теректинский районный суд вынес постановление в отношении главного специалиста сельского акимата, который дважды опоздал на судебный процесс, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу суда ЗКО.

Иллюстративное фото из архива "МГ"

Как сообщили в пресс-службе областного суда, специалисту вынесли предупреждение по статье 653 ч.1 КоАП РК "Проявление неуважения к суду".

- Из-за того, что главный специалист повторно опоздал на судебное разбирательство по гражданскому иску сельчанина к акиму Подстепненского сельского округа, процесс пришлось отложить. Участники судебного разбирательства и суд сочли это неуважением, и специалиста привлекли к административной ответственности, - пояснили в пресс-службе суда ЗКО.

В судебном заседании правонарушитель свою вину признал. Суд назначил ему административное взыскание в виде предупреждения.