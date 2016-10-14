Сегодня, 14 октября, празднование дня работников сельского хозяйства продолжилось в поселке Трекино. Там установили юрты, была организована выставка сельхозтехники и племенных животных. Праздник посетил аким ЗКО Алтай КУЛЬГИНОВ. Рядом на ярмарке были представлены овощи и продукты питания местных производителей. Однако самое интересное было на ипподроме, где прошла байга и гонки на качалках. - Мы сегодня празднуем день работников сельского хозяйства, народные гулянья организованы и в районах области. Здесь проходят скачки, - рассказалОдин миллион тенге за первое место на байге получил наездник из Мангистауской области, вторым на финише был спортсмен из Акжайыкского района ЗКО, который получил 500 тысяч тенге. Третье место и 250 тысяч тенге призовых получил участник из Актюбинской области. После байги прошли гонки на качалках, в которых первым пришел житель села Трекино. Он получил главный приз - 100 тысяч тенге. Однако главные призы - автомобиль "Шевроле Нива", косилка и холодильник были разыграны в аламан байге. Между тем, не обошлось и без происшествий. Двое наездников упали вместе с лошадьми. К счастью, как сообщил ведущий, серьезных травм ребята не получили.