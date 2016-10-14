Около пяти тысяч человек собрались на скачках на ипподроме возле поселка Трекино Зеленовского района, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". skachki (7) Сегодня, 14 октября, празднование дня работников сельского хозяйства продолжилось в поселке Трекино. Там установили юрты, была организована выставка сельхозтехники и племенных животных. Праздник посетил аким ЗКО Алтай КУЛЬГИНОВ. Рядом на ярмарке были представлены овощи и продукты питания местных производителей. Однако самое интересное было на ипподроме, где прошла байга и гонки на качалках. - Мы сегодня празднуем день работников сельского хозяйства, народные гулянья организованы и в районах области. Здесь проходят скачки, - рассказал руководитель управления сельского хозяйства по ЗКО Марат УНГАРБЕКОВ. Один миллион тенге за первое место на байге получил наездник из Мангистауской области, вторым на финише был спортсмен из Акжайыкского района ЗКО, который получил 500 тысяч тенге. Третье место и 250 тысяч тенге призовых получил участник из Актюбинской области. После байги прошли гонки на качалках, в которых первым пришел житель села Трекино. Он получил главный приз - 100 тысяч тенге. Однако главные призы - автомобиль "Шевроле Нива", косилка и холодильник были разыграны в аламан байге. Между тем, не обошлось и без происшествий. Двое наездников упали вместе с лошадьми. К счастью, как сообщил ведущий, серьезных травм ребята не получили. skachki (6) skachki (5)   skachki (3) skachki (4) skachki (2) skachki (1) Фото Медета МЕДРЕСОВА