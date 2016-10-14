14 октября состоялось открытие ярмарки местных товаропроизводителей по улице Ихсанова. По словам руководителя отдела сельского хозяйства Махамбета БАТЫРГАЛИЕВА, сельскохозяйственная ярмарка продлится в городе три дня. - Все три дня будет перекрыт участок дороги по улице Ихсанова от улицы Курмангазы до проспекта Достык. Продавать свою продукцию приехали более 60 товаропроизводителей из 12 районов области. На ярмарке можно купить практически все продукты. Здесь есть кондитерские, макаронные, мясные, молочные и колбасные изделия, а также свежая рыба, овощи и фрукты. Цены на мясо были ниже, чем обычно. Например, стоимость говядины составляла до тысячи тенге за килограмм, конины - 1300, а баранины - 900 тенге, - пояснил Махамбет БАТЫРГАЛИЕВ. Одним из самых продаваемых товаров стала свежая рыба, которая на ярмарке появилась впервые. - Замороженная рыба гораздо дешевле, чем живая, но это связано с тем, что ее очень тяжело транспортировать. Народ стремится попасть на такие ярмарки, потому как цены здесь всегда ниже, чем в обычный день на рынке, - говорит руководитель КХ «Марченко» Михаил МАРЧЕНКО. - Кроме того, наше КХ сегодня получило награду как лучшее рыбное хозяйство области. На ярмарку мы впервые привезли рыбу, но теперь планируем ежегодно участвовать в подобных мероприятиях, потому как спрос есть. В рыбной отрасли наше крестьянское хозяйство добилось успехов. Мы выращиваем маточные стада, инкубируем, получаем икру и выращиваем мальков. Стоит отметить, что подобные ярмарки проводятся в городе ежегодно. И как говорят покупатели, цены действительно отличаются от рыночных, но не на все и не всегда. - Ярмарка, конечно, понравилась, но цены не на все ниже, чем на рынке. К примеру, мясо и овощи стоят дешевле, а вот выпечка здесь дороже, чем обычно, - отметила жительница города Роза ИМАНГАЛИЕВА. К слову, продажа сельхозпродукции в центре Уральска будет проходить до 16 октября. Стоит отметить, что сельскохозяйственная ярмарка в Уральске проходит ежегодно. Однако в прошлом году она проходила не на улице Ихсанова, а на рынке Ел Ырысы.