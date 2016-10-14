Иллюстративное фото из архива "МГ" Известно, что суд рассмотрит дело в отношении 29 человек, причастных к теракту 5 июня: 9 из которых непосредственные участники вооруженного нападения, 18 человек обвиняются в недонесении о готовящемся преступлении, еще двое - в укрывательстве. Интересы подсудимых будут защищать 27 адвокатов. Уголовное дело состоит из 201 тома. Свидетелями на процессе станут 48 человек, в качестве потерпевших в суд будут вызваны 88 человек. Для освещения громкого судебного разбирательства суд подготовил для журналистов специальное помещение, где будет вестись онлайн-трансляция из зала судебного заседания. Напомним, что во время теракта в Актобе погибли семь человек. Трое из них военнослужащие, четверо - мирные граждане. Всего было ранено около 30 человек. Террористы пытались захватить административные здания в городе, а также тюрьмы. 25 приверженцев нетрадиционного религиозного течения совершили нападения на оружейные магазины "Пантера" и "Паллада", а также на воинскую часть 6655. В Казахстане впервые был объявлен "красный уровень" террористической опасности