Ранее здесь было освещение, не на всех улицах, конечно, но все же. Прежние фонари светили очень тускло и как говорится уже изжили свой век. Для удобства сельчан и благоустройства родного края, спонсоры установили новые фонари. -Изначально в центре внимания было решение проблемы выделения средств. В этом году нам посчастливилось выполнить запланированные работы. Благодаря спонсорской поддержке коллектива Чижинской сетевой компрессорной станции, возглавляемой Бакытжаном Мажитовым, на подъездной дороге к селу Амангельды установлено 20 столбов и фонарей. Сейчас, как вы видите, издалека они светят и украшают наше село. В этом деле есть большой вклад наших крестьянских хозяйств и предпринимателей. Одним словом, именно благодаря слиянию вышеупомянутых спонсоров это и было сделано. В следующем году мы хотим еще больше украсить наш парк, установить уличное освещение на центральной улице нашего села. По обе стороны от подъездной дороги к селу будущей весной будем высаживать саженцы, - говорит аким Амангельдинского сельского округа Саягуль Галиева. Необходимо отметить, что подобные благие дела повсеместно совершают жители различный районов, для благоустройства и развития своих сельских населенных пунктов.