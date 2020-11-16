Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19 в РК, за прошедшие сутки, 15 ноября, было зарегистрировано 588 новых случаев заболевания COVID-19 в Казахстане, 42 случая приходится на ЗКО. К слову, всего по республике было зарегистрирован 121 051 случай, в ЗКО - 7499. - На данный момент лечение от COVID-19 продолжают получать 9 162 человека, среди которых 458 детей. В стационарах находится –3 041 пациент. 217 человек находятся в тяжелом состоянии, 22– крайней степени тяжести, 23 - на аппаратах ИВЛ, - пояснили в МВК РК. Стоит отметить, что в Казахстане за прошедшие сутки было зарегистрировано 48 случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 2 случая с летальным исходом. За сутки выздоровели 24 человека. - С 1 августа зарегистрировано 40 197 случаев, случаев с летальным исходом - 420, всего выздоровели – 29 580 человек, - пояснили в МВК РК.