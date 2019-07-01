директор спортивного клуба для людей с ограниченными возможностями Азон Шаймарданов.

Сегодня, 1 июля, в торжественном зале "Салтанат сарайы" прошло необычное бракосочетание. 63-летний жених и 53-летняя невеста - люди с ограниченными возможностями, которые проживают в доме инвалидов. По словам жениха Александра Сареева, они познакомились семь лет назад и недавно решили официально стать мужем и женой. – Сегодня я счастлив только от того, что Гульнара находится рядом со мной. Ведь она дает мне силы, с ней всегда тепло и уютно. Мы познакомились семь лет назад в спортивном клубе. Я увидел как она сидела на улице и играла в шахматы. Я к ней подъехал, мы познакомились и с тех пор мы неразлучны, стараемся друг-другу помогать и поддерживать во всем. Хочу поблагодарить всех, кто пришел сегодня поздравить нас и пожелать всем крепкого здоровья, счастья и любви, - рассказал Александр Сареев. Поздравить гостей собрались около 50 жителей Уральска, которые пришли с цветами, с воздушными шарами и подарками. – Молодожены длительное время посещают клуб спортсменов для людей с ограниченными возможностями. Александр Сереев занимается армрестлингом, а Гульнара Айдаргалиева- теннисом и шахматами. Они оба трудолюбивые, сильные духом и ответственные. От имени управления физической культуры и спорта ЗКО, хочу поздравить молодоженов с этим знаменательным днем и пожелать долгую, счастливую семейную жизнь и успехов в спорте, - заявила руководитель управления физической культуры и спорта ЗКО Асия Аманбаева. Выяснилось, что после свадьбы молодоженам выделят отдельную комнату, сделают там ремонт и создадут условия для счастливой семейной жизни. – Александра и Гульнару я знаю пять лет, мы вместе занимаемся в спортивном клубе. Она является призером городских и областных соревнований, он также выступает на всевозможных областных спортивных мероприятиях. Молодые очень любят друг-другу, поэтому мы, коллектив спортивного клуба, решили организовать сегодняшний день, чтобы они навсегда запомнили его. Любовь спасет мир. В данный момент они живут в доме престарелых, но после свадьбы молодоженам выделят отдельную комнату, сделают ремонт и у них будет полноценная семейная жизнь, - рассказал