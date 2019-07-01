Иллюстративное фото из архива "МГ" Трагедия произошла 30 июня в 14.23. 2-летний ребёнок выпал из окна с москитной сеткой и скончался. Полицейские обратились к жителям с просьбой быть осмотрительнее, не оставлять детей одних и оборудовать окна защитными устройствами. В областной детской больнице сообщили, что только на днях они выписали 2-летнего мальчика, который выпал из окна 2 этажа. У ребенка были травмы брюшной полости, разрыв кишечника, его пришлось оперировать.