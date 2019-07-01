Иллюстративное фото из архива "МГ" Не имея права на управление транспортным средством, подросток сел за руль «ВАЗ 21144», принадлежащий родным, и на астраханской трассе столкнулся с автомашиной марки «Лада 211440». - Водитель в результате получил легкие телесные повреждения, нанесен материальный ущерб, - рассказали в пресс-службе облсуда. В Исатайском районном суде Атырауской области было рассмотрено административное дело в отношении несовершеннолетнего правонарушителя по ч.3 ст.610 КоАП РК "Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества" и в отношении нарушения требования п. 10.1 Правил дорожного движения РК "Скорость дорожного движения". На суде несовершеннолетний лихач признал свою вину и раскаялся в содеянном. - Постановлением суда правонарушитель на основании ст.68 КоАП РК "Освобождение от административной ответственности при малозначительности правонарушения" освобожден от адмответственности с применением к нему мер воспитательного воздействия в виде разъяснения закона. Также установлены ограничение досуга и особые требования к поведению этого несовершеннолетнего сроком на 3 месяца, - заключили на суде.