В ТОО "Батыс Энергоресурсы" рассказали о том, по какой причине они попросили повышения тарифа на электроэнергию, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
17 августа в 15.00 состоятся общественные слушания,
главной темой которых станет повышение тарифа на электроэнергию. Как рассказала генеральный директор ТОО "Батыс Энергоресурсы" Дина Галиметденова, в последний раз тариф повышался на 1 тенге в декабре прошлого года.
– Есть такое понятие как средний отпускной тариф, общих для всех категорий. Категорий у нас три: население, бизнес-объекты и бюджетные организации. Ни для кого не секрет, что низкий тариф для населения субсидируется за счет высокого тарифа для предпринимателей и бюджетных организаций. Себестоимость электроэнергии обходится в 18 тенге за 1 кВт/час, а продаем мы ее по 12 тенге для потребителей, тем самым компания терпит убытки. До сегодняшнего дня за счет тарифа для бюджета и бизнеса перекрывались убытки тарифа для населения. Во время пандемии, режима ЧП, карантина люди сидели дома, дети учились дистанционно, родители работали онлайн и за апрель, май и июнь резко подскочил объем потребляемой энергии именно по этой группе. Бизнес, наоборот, перестал функционировать. Произошел структурный перекос, и мы за этот период потерпели убытки в размере 220 млн тенге, - рассказала Дина Галиметденова.
Выяснилось, что тариф на электроэнергию состоит из четырех составляющих: 9,65 тенге стоит сама покупка электроэнергии, 6,53 тенге - транспортировку, 2 тенге - инвестиционные составляющие и 0,68 тенге - снабженческая надбавка ТОО "Батыс Энергоресурсы".
– Кроме этого, четыре производителя, у которых мы покупаем электроэнергию, повысили тариф: ТОО "Жайыктеплоэнерго" повысило тариф на 44%, ТОО "Батыс Паэур" - на 12%, ТОО "Уральская ГТЭС" - на 12%, ТОО "МАЭК Казатомпром" повысило на 8%, - отметил директор по сбыту ТОО "Батыс Энергоресурсы" Роман Османов
Таким образом, компания предлагает повысить цену для населения на 5 тенге, для бюджетных организаций снизить на 5 тенге. Для представителей бизнеса размеры тарифа меняться не будут.
– 80% населения области потребляет электроэнергию до 70 кВт/час. Если нам утвердят тариф, то в месяц человек будет платить на 240 тенге больше. Деньги, которые будут сэкономлены у бюджетных организаций за счет снижения тарифа, мы предлагаем делать дотацию тем, кто реально в этом нуждается. Это значит, что для многодетных семей, малоимущих семей доплату в 240 тенге будут делать за счет бюджета. Мы предлагаем продавать электроэнергию по справедливой цене. Если мы повысим тариф для бизнеса, а не для населения, то подорожают все товары и услуги, - отметила Дина Галиметденова.
Тем самым в случае увеличения тарифа население вместо 12,65 тенге за кВт/час будет платить 18,24 тенге за кВт/час с НДС, бюджетные организации будут платить по 34,94 тенге за кВт/час и 21,82 тенге за кВт/час будут платить представители бизнес-структур.
Дина Галиметденова
Роман Османов
Фото Медета МЕДРЕСОВА