Семья бизнесмена из села Янайкино района Байтерек была жестоко убита семь месяцев назад, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В ЗКО до сих пор не нашли подозреваемого в тройном убийстве Фото из архива "МГ"   Жестокое убийство бизнесмена и его семьи в селе Янайкино района Байтерек произошло в этом году вечером 14 января. В тот день в селе загорелся частный дом. Прибывшие на место пожарные обнаружили в доме тела трех человек с ножевыми ранениями. Погибшими оказались 67-летний Александр Запрометов, его 66-летняя жена Валентина и 43-летний сын Сергей. Перед смертью Валентина успела позвонить соседке и сообщить, что на них совершено нападение. Также соседи рассказали о семье погибших. Однако подозреваемых в тройном убийстве задержать не удалось. 17 января, друзья, родственники, близкие и просто знакомые семьи Запромётовых пришли проводить их в последний путь. Позже стало известно, что из дома семьи бизнесмена было похищено оружие. Спустя четыре месяца после убийства в департаменте полиции ЗКО заявили, что следствие продолжается, проводятся комплексные оперативно-розыскные мероприятия, ежедневно анализируются и исследуются собранные материалы, а также заключения экспертиз. Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, на сегодняшний день по результатам расследования подозреваемых найти не удалось. - По этой причине сроки досудебного расследования были прерваны, - отметили в ведомстве. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  