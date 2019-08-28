Галина Бошенятова работает ночами на мойке, чтобы заплатить за съемную комнату в общежитии и купить еду, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Галина Бошенятова обратилась в редакцию "МГ" не в первый раз. Она страдает многими заболеваниями в том числе и эпилепсией, несмотря на это, она лишена инвалидности. Воспитывает сына она одна. Женщина снимает маленькую комнату в общежитии по ул. Ружейникова, 13 за 25 тысяч тенге, 4 тысячи платит за прописку, на оставшиеся деньги покупает себе лекарства и питание. Из-за приступов эпилепсии Галина остается без работы. Сейчас в ее жизни настал сложный период: алименты на сына ей не поступили, адресную социальную помощь ей нужно оформлять снова, некоторое время была без работы, накопился небольшой долг в продуктовом магазине.
По словам Галины, ее сын в этом году идет в первый класс, однако она не может купить ему форму и школьные принадлежности.
Как рассказала Галина Бошенятова, в последнее время она работала на мойке, но после приступа эпилепсии ее в очередной раз уволили.
- Я, конечно, понимаю, какому работодателю нужны лишние проблемы, ведь это такая болезнь, которую очень тяжело контролировать. Два дня назад хозяин мойки позвонил и разрешил выйти снова на работу, такая радость, хоть какая-то копейка. Я работаю только ночами, потому что мы живем с сыном вдвоем. Привожу его с собой на мойку, укладываю спать, а сама всю ночь мою автомобили. А днем занимаюсь с ним. Бывший муж совсем сына не навещает и не помогает нам, свекровь тоже, - рассказывает Галина.
Женщина из-за частых переездов потеряла возможность получать таблетки на бесплатной основе, а без них у нее случаются частые и сильные приступы.
- Раньше я со своей сестрой и ее семьей жила в Зачаганске, была прикреплена к поликлинике №6, потом жила по улице Петровского и перекрипилась к поликлинике №1. И там уже почему-то мне перестали выдавать таблетки от эпилепсии, честно говоря, я так и не поняла почему. Направили снова в Зачаганск, однако и там оказали. Одной пачки, которая стоит почти тысячу тенге, мне еле хватает на неделю, боюсь остаться без таблетки, ведь это страшное состояние, а маленький сын все это видит, - говорит Галина.
Также женщина жалуется, что никак не может накопить деньги на одежду и канцелярские принадлежности сыночку к школе.
- Все проблемы навалились одновременно. Алименты не поступили в этом месяце, АСП перестали выплачивать, пришло время к его переоформлению. Некоторое время не работала. Я прошу помочь только с подготовкой к школе. Мне на самом деле сложно. Ведь мне надеяться не на кого, нужно поднимать сына. Инвалидность мне убрали, несмотря на то, что документально я все подтвердила, все приступы и показания зафиксированы были в больнице за 2018 год. Все же суд я проиграла, потому что не лежала в больнице в этом году и не обращалась за консультациями к врачам, а когда мне обращаться, если инвалидности нет, мне надо работать, чтобы хоть как-то выжить. Какой-то замкнутый круг. А с работы я всегда отпрашиваюсь на пару дней, когда плохое самочувствие, чтобы все эти приступы переждать дома, - плача говорит женщина.
В управлении здравоохранения ЗКО данную ситуацию прокомментировали.
- Каждая поликлиника запрашивает необходимый объем лекарств для выдачи больным в "СК -Фармации", то есть на Галину Бошенятову этот объем был запрошен изначально поликлиникой №6. Но так как она прикрепилась в поликлинику №1, ей придется подождать для следующего запроса лекарств, уже с поликлиники №1. Этот вопрос решаемый, она снова сможет получать препараты по показаниям на бесплатной основе, только необходимо подождать, - отметили в пресс-службе облздрава.
Если кто-то желает помочь Галине Бошенятовой, можно перечислить денежные средства на
карту Каспи банка 5169 4971 9587 9964
счет АО "Народный банк Казахстана" KZ396010002011021763.
Связаться с Галиной Бошенятовой можно по номеру +7 747 698 1677.
Напомним, "МГ" не раз писал про историю Галины Бошенятовой
. Женщина уже давно страдает эпилепсией.
Она безуспешно пыталась устроиться на работу
. В отчаянье женщина ударила своего малолетнего сына ножом, однако затем сама вызвала скорую помощь. Тогда же Галину лишили
группы инвалидности
. После чего сын Галины Богдан долгое время находился в ЦАНе
. Затем органы опеки решили отдать мальчика отцу
. Но как оказалось, отцу мальчик совсем не нужен, Галина снова воспитывает своего сына одна.
Фото автора