Капитальный ремонт трех мостов через реки Рубежка, Ембулатовка и Быковка в районе Байтерек начался в первых числах сентября. Для работы привлекли жителей близлежащих сел. Генеральным подрядчиком является компания из Алматы - ТОО "Капшагайская мостостроительная компания", в качестве субподрядной организации была привлечена местная компания. – Мы полтора месяца работали со своей бригадой, в общей сложности нас 15 человек, проводили капитальный ремонт моста в районе поселка Красноармейск. За все это время наша бригада не получила ни копейки. Генеральный подрядчик утверждает, что перечислил все средства субподрядчику. По двум остальным мостам проблем нет, их работники вовремя получают зарплату. Почему мы не можем получить заработанные деньги - я не знаю. Наша бригада остановила работу 17 октября, с тех пор там никакие работы не ведутся. Субподрядной организацией является "Уральская мостостроительная компания", представитель - Андрей Голубев. Он регулярно приезжал сюда, каждый раз обещал выдать зарплату, но все время находил какие-то отговорки. Сейчас его и вовсе нет, на звонки не отвечает. У меня шестеро детей, их нужно кормить, одевать. Я же не прошу чьи-то деньги, я прошу свои честно заработанные деньги, - возмущается Валерий Потапченко. По словам строителей, компания должна каждому рабочему около 200 тысяч тенге. Житель села Рубежинское Виктор Гераськов говорит, что изначально с них собрали копии документов, удостоверяющих личность, для составления трудового договора. Однако его работники не подписывали, и им его не вручали. – Нам обещали, что будут вовремя платить, отчислять пенсионный, подоходный налог, медицинскую страховку. На данный момент всего 10% работ завершены, мы провели земельные работы, сделали откосы, провели большой объем работы, спецодежду нам не предоставляли, - рассказал Виктор Гераськов. Представитель ТОО "Капшагайская мостостроительная компания" Юрий Лемешко подтвердил, что капитальный ремонт проводится на всех трех мостах, однако проблема с выплатой заработной платы у субподрядчика возникла именно со строителями ембулатовского моста. – Я не знаю с чем связана задержка зарплаты, их начальство на связь не выходит. Наша компания перечислила аванс в размере 1,5 млн тенге. Получается так, что люди отработали, но зарплату не получили. Работники на остальных объектах вовремя получили заработную плату. Срок окончания работ - 31 декабря, - отметил начальник участка Юрий Лемешко. Руководитель управления строительства Алибек Антазиев отметил, что заказчикоми они не являются. Однако он готов рассмотреть жалобы возмущенных строителей. – Люди действительно отработали. Здесь нужно справедливо решить вопрос. Пусть обратятся к нам, мы готовы индивидуально рассмотреть каждое обращение, - заявил Алибек Антазиев. И.о. руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО Бауыржан Айтмагамбетов заявил, что генеральным подрядчиком строительных работ является местная компания. –Работы по капитальному ремонту моста продолжаются, но о проблемах с выплатой заработной платы мы не знали. Непременно будем сегодня разбираться, - сообщил Бауыржан Айтмагамбетов.Юрий Лемешко Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.